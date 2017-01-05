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Рыбка и Селезнев представлены в качестве игроков "Карабюкспора"

5 января в 18:56

Турецкий клуб заключил контракты с двумя украинцами.

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Селезнев и Рыбка уже получили клубные футболки
Вратарь Александр Рыбка и нападающий Евгений Селезнев были официально представлены болельщикам в качестве футболистов турецкого "Карабюкспора".

Оба игрока заключили с "Карабюкспором" соглашения сроком на 2,5 года. Стоит отметить, что Рыбка ранее покинул в статусе свободного агента киевское "Динамо", а Селезнев - донецкий "Шахтер".

"Игра "Карабюкспора" в хорошем смысле удивила. Поверьте, я разбираюсь в футболе чуть-чуть. Болельщикам хочу передать, чтобы они нас поддерживали хорошо. Я думаю, они хорошо поддерживают, нам сегодня видео показали. Хочу прочувствовать это на себе, это действительно интересно", - сказал Селезнев на презентации, которая появилась на официальном сайте турецкого клуба.

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Напомним, во время зимней паузы "Шахтер" помимо Селезнева попрощался с хорватским нападающим Эдуардо.

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Тэги Селезнев футбол Рыбка Карабюкспор Шахтер Динамо
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