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Руководство "Ворсклы" пообещало закрыть долги по зарплате до января

10 ноября в 23:22

В клубе не сомневаются, что проблема будет решена в ближайшее время.

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Футболисты "Ворсклы" денег не видели давно
ФК Ворскла
В полтавской "Ворскле" образовались весомые задержки по выплате заработной платы - футболисты не получают зарплату более полугода, о чем ранее сообщал портал Sport Arena.

Генеральный директор клуба Олег Лысак рассказал о том, когда все задолженности по зарплате будут погашены.

"Есть неприятная ситуация, которая сложилась с задолженностью. Но я четко осознаю, что мы ее решим. Я сейчас над этим работаю и думаю, что мы до конца ноября, или максимум до конца декабря будем иметь четкое понимание того, как будет происходить этот процесс. Здесь опять же вспомним слова почетного президента. Если Константин Валентинович (Жеваго - прим.ред.) сказал, что закроем до Нового года, максимум - первый квартал следующего, - значит так и будет", - цитирует руководителя полтавчан "Полтавщина Спорт".

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Напомним, после 14-ти туров "Ворскла" занимает седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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Тэги Ворскла футбол Премьер-лига
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