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"Рубин" отказался от услуг украинца Девича

2 января в 12:20

Нападающий будет искать себе новую команду.

Девич
"Рубин" отказался от Девича
sports.ru
Бывший игрок сборной Украины Марко Девич покинул казанский "Рубин". Фамилия футболиста появилась в списке отзаявленных игроков на официальном сайте чемпионата России.

Контракт 33-летнего серба с украинским паспортом завершился в декабре, а руководство клуба приняло решение не предлагать ветерану новое соглашение.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Девич сыграл в десяти матчах и отметился двумя точными ударами.

Нападающий выступал за "Рубин" с февраля 2014 года. Прошлыми клубами футболиста были сербские "Звездара", "Железник", "Раднички" и "Вождовац", а также украинские "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". Кроме того, на правах аренды Марко выступал за катарский "Аль-Райян".

По слухам, следующим клубом Девича должен стать донецкий "Олимпик", однако клуб пока не подтвердил переход.

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Напомним, ранее Артем Федецкий осудил украинских футболистов, которые выступают в чемпионате России.

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Тэги Девич Рубин футбол контракт
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