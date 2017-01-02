"Рубин" отказался от услуг украинца Девича

Нападающий будет искать себе новую команду.

"Рубин" отказался от Девича sports.ru

Бывший игрок сборной Украиныпокинул казанский "Рубин". Фамилия футболиста появилась в списке отзаявленных игроков на официальном сайте чемпионата России.

Контракт 33-летнего серба с украинским паспортом завершился в декабре, а руководство клуба приняло решение не предлагать ветерану новое соглашение.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Девич сыграл в десяти матчах и отметился двумя точными ударами.

Нападающий выступал за "Рубин" с февраля 2014 года. Прошлыми клубами футболиста были сербские "Звездара", "Железник", "Раднички" и "Вождовац", а также украинские "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". Кроме того, на правах аренды Марко выступал за катарский "Аль-Райян".

По слухам, следующим клубом Девича должен стать донецкий "Олимпик", однако клуб пока не подтвердил переход.

Напомним, ранее Артем Федецкий осудил украинских футболистов, которые выступают в чемпионате России.