Ротань играет за "Днепр" бесплатно

Полузащитник надеется, что днепровский клуб вернется на высокий уровень.

Ротань летом подписал с "Днепром" новый контракт sport-xl.org

Руслан Ротань заявил, что на данный момент играет за "Днепр" бесплатно, но не знает, будет ли заканчивать карьеру в Днепре.

"Собираюсь ли закончить карьеру в "Днепре"? Вы знаете, какие для "Днепра" наступили времена, и отвечать, положа руку на сердце, что собираюсь... Лучше такими словами не разбрасываться. "Днепр" - моя родная команда. Я отдал ей многие годы, силы и здоровье. От того, что происходит, мое сердце болит и плачет. Но нужно терпеть! Были у "Днепра" хорошие времена, теперь настали плохие. Тяжело, но ничего страшного. Через все в жизни надо пройти. Никому легко не бывает.

Я мечтаю, чтобы мы вернулись на высокий уровень. Если с экономикой в Украине всё будет хорошо, думаю, лучшие времена настанут и для "Днепра". С этой надеждой я живу. А просить президента, чтобы он от нас не отворачивался, наверное, неправильно. Ему тяжело. Чем может, тем и помогает команде", - сказал Ротань в интервью журналу "Футбол".

"Я понимаю, что у "Днепра" долги огромные. Просто "Днепр" - не пустой звук для меня. Если надо поиграть одно время бесплатно, я поиграю, что сейчас и делаю. Я надеюсь, что на днепровской улице всё будет хорошо", - также отметил полузащитник. Читайте также: Ротань выступил против натурализации игроков для сборной Украины

Напомним, Ротань выступает за "Днепр" с 2008 года. Летом полузащитник мог оказаться в одном из иностранных клубов, но в итоге вернулся в "Днепр", подписав с клубом новый контракт.