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Российский чемпион мира Гассиев заинтересован в поединке с Усиком

23 декабря в 10:36

В следующем году может состояться объединительный поединок с участием украинца и россиянина.

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Гассиеву нужен пояс Усика
sport.bigmir.net
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) заинтересован в выходе на ринг против украинского обладателя пояса WBO Александра Усика (11-0, 10 КО). Об этом россиянин заявил "Известиям".

"Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен - он молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO. Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности.

Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше", - сказал Гассиев.

Напомним, в ночь на 18 декабря в американском Инглвуде состоялся вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над южноафриканцем Табисо Мчуну и успешно защитил свой пояс, дебютировав на ринге США. Мурат Гассиев отобрал чемпионский пояс 3 декабря у соотечественника Дениса Лебедева, одержав победу разделенным решением судей.

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Ранее стало известно, что Александр Усик свой следующий бой проведет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке. Соперник украинца пока неизвестен.

По материалам: Известия
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Тэги Усик Гассиев бокс бой титул
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