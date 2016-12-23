Российский чемпион мира Гассиев заинтересован в поединке с Усиком

В следующем году может состояться объединительный поединок с участием украинца и россиянина.
"Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен - он молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO. Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности.
Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше", - сказал Гассиев.
Напомним, в ночь на 18 декабря в американском Инглвуде состоялся вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над южноафриканцем Табисо Мчуну и успешно защитил свой пояс, дебютировав на ринге США. Мурат Гассиев отобрал чемпионский пояс 3 декабря у соотечественника Дениса Лебедева, одержав победу разделенным решением судей.
Ранее стало известно, что Александр Усик свой следующий бой проведет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке. Соперник украинца пока неизвестен.Известия