Топ Новости
<
>

Российские медики нашли замену мельдонию

19 апреля в 17:14

Об этом сообщили в ФМБА.

123
Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года
ТАСС
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло замену мельдонию, заявил его глава Владимир Уйба.

"Мы нашли замену мельдонию. Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний", -  сказал он.

Названия препаратов, заменяющий мельдоний он пока назвать не смог из-за закона об авторских правах.

Напомним, мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали допинг-пробы более 300 спортсменов. Среди них было немало представителей России, большая часть которых была впоследствии оправдана.

Причиной стала беспрецедентная ситуация, когда сроки вывода препарата из организма оказались не до конца изученными, и не было возможности выяснить, когда спортсмен принимал мельдоний - после 1 января либо еще в 2015 году, когда он не входил в число запрещенных.

Читайте также: Путин признал факт применения допинга в России

Ранее российское правительство убрало мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга.

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Россия допинг спорт мельдоний
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.84
EUR 28.68
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...