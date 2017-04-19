Российские медики нашли замену мельдонию

Об этом сообщили в ФМБА.

Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло замену, заявил его глава Владимир Уйба.

"Мы нашли замену мельдонию. Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний", - сказал он.

Названия препаратов, заменяющий мельдоний он пока назвать не смог из-за закона об авторских правах.

Напомним, мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали допинг-пробы более 300 спортсменов. Среди них было немало представителей России, большая часть которых была впоследствии оправдана.

Причиной стала беспрецедентная ситуация, когда сроки вывода препарата из организма оказались не до конца изученными, и не было возможности выяснить, когда спортсмен принимал мельдоний - после 1 января либо еще в 2015 году, когда он не входил в число запрещенных.

Ранее российское правительство убрало мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга.