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Россиянин Лебедев рассматривает вариант с боем против Усика

22 декабря в 18:45

Российскому боксеру интересен бой с украинским тяжеловесом.

Лебедев
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Советский спорт
Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов назвал соперников, с которыми чемпион мира по версии WBA может провести следующий поединок.

По словам Корнилова, которые приводит Boxing Scene, Лебедев может сразиться с Александром Усик, Дэвидом Хэем, Тони Беллью и Марко Хуком.

"Нам интересен бой с Усиком. Также Денис может выйти в ринг против победителя боя Дэвид Хэй – Тони Беллью, а возможно и против Марко Хука, которого Лебедев давно держит на примете. Я не думаю, что у нас возникнут проблемы с организацией какого-либо из этих боев. Когда сильные боксеры выходят друг против друга, это всегда нравится болельщикам", - сообщил Корнилов.

Напомним, в ночь на 18 декабря в американском Инглвуде состоялся вечер бокса, в рамках которого Александр Усик одержал победу над южноафриканцем Табисо Мчуну и успешно защитил свой пояс, дебютировав на ринге в США.

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Ранее стало известно, что Александр Усик свой следующий бой проведет 18 марта 2017 года в Нью-Йорке. Соперник украинца пока неизвестен. 

По материалам: BoxingScene
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Тэги Усик бокс Лебедев
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