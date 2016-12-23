Россия отказалась от этапа Кубка мира и юношеского ЧМ по биатлону

Два турнира из-за допинга пройдут в другой стране.
Стоит отметить, что, согласно официальному заявлению IBU, Союз биатлонистов России по собственному желанию отказался от проведения соревнований. Новые страны-хозяйки турниров будут объявлены позже.
Ранее сообщалось, что IBU наложил временное отстранение на двух российских биатлонистов, чьи фамилии упоминаются в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Еще 29 биатлонистов из доклада продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.
Напомним, 15 декабря президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила список из 31-го российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года. Ведущие биатлонные федерации призвали Международный союз биатлонистов (IBU) отобрать у России право на проведение официальных соревнований. К бойкоту присоединились Чехия, Норвегия, Канада и США.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) ранее приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.XSport.ua