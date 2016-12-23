Россия отказалась от этапа Кубка мира и юношеского ЧМ по биатлону

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Два турнира из-за допинга пройдут в другой стране.

Россия потеряла два международных турнира XSport.ua

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение лишить Россию права на проведение двух турниров - этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был состояться в марте, а также юношеского чемпионата мира в Острове. Юноши должны были выступить в России во второй половине февраля.

Стоит отметить, что, согласно официальному заявлению IBU, Союз биатлонистов России по собственному желанию отказался от проведения соревнований. Новые страны-хозяйки турниров будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что IBU наложил временное отстранение на двух российских биатлонистов, чьи фамилии упоминаются в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Еще 29 биатлонистов из доклада продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

Напомним, 15 декабря президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила список из 31-го российского спортсмена, которые подозреваются в применении допинга в период с 2011 по 2015 года. Ведущие биатлонные федерации призвали Международный союз биатлонистов (IBU) отобрать у России право на проведение официальных соревнований. К бойкоту присоединились Чехия, Норвегия, Канада и США.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) ранее приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года из России.