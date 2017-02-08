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Россия лишена права проведения чемпионата мира по биатлону - СМИ

8 февраля в 19:44

Тюмень не сможет принять соревнования в 2021-м году.

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Россия лишена очередных соревнований
sports.ru
Сегодня, 8 февраля, в австрийском Хохфильцене состоялось внеочередное заседание конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждались вопросы борьбы с допингом в российском биатлоне.

По информации Norsk Rikskringkasting, в ходе конгресса было принято решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года. В настоящий момент информация официально не подтверждена.

Напомним, поводом для начала расследования в отношении представителей сборной России по биатлону стала вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой сообщалось, что запрещенные препараты употребляли российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде-2012 в Лондоне, летней Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве и зимних Играх 2014 года в Сочи. Махинации проводились под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ФСБ и Министерства спорта.

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У России уже отобрали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Norsk Rikskringkasting
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Тэги биатлон Россия IBU допинг
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