Россия лишена права проведения чемпионата мира по биатлону - СМИ

Тюмень не сможет принять соревнования в 2021-м году.

Россия лишена очередных соревнований sports.ru

Сегодня, 8 февраля, в австрийском Хохфильцене состоялось внеочередное заседание конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждались вопросы

По информации Norsk Rikskringkasting, в ходе конгресса было принято решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года. В настоящий момент информация официально не подтверждена.

Напомним, поводом для начала расследования в отношении представителей сборной России по биатлону стала вторая часть доклада Ричарда Макларена, в которой сообщалось, что запрещенные препараты употребляли российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде-2012 в Лондоне, летней Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве и зимних Играх 2014 года в Сочи. Махинации проводились под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ФСБ и Министерства спорта.

У России уже отобрали этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, финал Кубка мира по лыжным гонкам и чемпионат мира по бобслею и скелетону.