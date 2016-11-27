Росберг стал чемпионом Формулы-1

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Пилот "Мерседеса" не упустил титул в последней гонке сезона.

Росберг - чемпион мира twitter.com

В Абу-Даби состоялся заключительный этап сезона Формулы-1, победу на котором одержал гонщик из "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, тогда как его напарникстал вторым, но это позволило ему завоевать титул чемпиона мира.

Победителем квалификации стал Хэмилтон, который на старте удержал лидерство, а по ходу заезда специально не ускорялся, стараясь подставить под атаки соперников идущего вторым Росберга. Нико было достаточно финишировать в топ-3, чтобы взять титул, но он таки удержал вторую позицию, а в тройку вошел Себастьян Феттель.

"Не самая приятная гонка. Было сражение с Ферстаппеном на старте, да и последние круги меня активно преследовали, так что не самый приятный заезд в моей карьере. Рад, что все наконец закончилось и я стал чемпионом мира. Я в восторге", - сказал Росберг сразу после финиша.

Топ-10 на финише Гран-при Абу-Даби

Sport Arena

По итогам сезона Росберг набрал 385 очков и опередил Хэмилтона всего на пять пунктов. В тройку также вошел гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккардо. Победителем Кубка конструкторов досрочно стала команда "Мерседес".