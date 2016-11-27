Росберг стал чемпионом Формулы-1

Пилот "Мерседеса" не упустил титул в последней гонке сезона.
Победителем квалификации стал Хэмилтон, который на старте удержал лидерство, а по ходу заезда специально не ускорялся, стараясь подставить под атаки соперников идущего вторым Росберга. Нико было достаточно финишировать в топ-3, чтобы взять титул, но он таки удержал вторую позицию, а в тройку вошел Себастьян Феттель.
"Не самая приятная гонка. Было сражение с Ферстаппеном на старте, да и последние круги меня активно преследовали, так что не самый приятный заезд в моей карьере. Рад, что все наконец закончилось и я стал чемпионом мира. Я в восторге", - сказал Росберг сразу после финиша.
Топ-10 на финише Гран-при Абу-Даби
По итогам сезона Росберг набрал 385 очков и опередил Хэмилтона всего на пять пунктов. В тройку также вошел гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккардо. Победителем Кубка конструкторов досрочно стала команда "Мерседес".ZN.UA