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Роналду забил 400-й гол за мадридский "Реал"

3 мая в 09:16

Португалец отметился вторым подряд хет-триком в плей-офф Лиги чемпионов.

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Роналду является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Real Madrid
Вчера, 2 мая, состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Реал" принимал "Атлетико" и одержал уверенную победу со счетом 3:0 - все голы на свой счет записал Криштиану Роналду.

Португалец стал первым игроком в истории, которому удалось оформить два подряд хет-трика в поединках плей-офф турнира. Кроме того, 32-летний форвард остается лучшим бомбардиром в истории плей-офф - 52 гола.

Третий мяч в ворота "Атлетико" стал для Роналду 400-м в карьере за мадридский "Реал". Всего португалец забил 280 голов за "сливочных" в Примере, 22 - в Копа дель Рей, 89 - в еврокубках и 9 - на остальных турнирах. Это лучший результат в истории клуба - ближайшим преследователем является Рауль, который отстает уже на 78 голов.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду перешел в "Реал" из МЮ в 2009 году за 94 миллиона евро - рекордную на то время сумму.

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Напомним, 3 мая состоится первый поединок второго полуфинала между "Монако" и "Ювентусом".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лига чемпионов Реал Атлетико футбол Роналду
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