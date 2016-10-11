Роналду вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Португалец провел два результативных матча и обогнал Златана Ибрагимовича.

Роналду забил 5 голов в двух матчах UEFA

Нападающий сборной Португалии Криштиано Роналду забил 5 голов в матчах квалификации ЧМ-2018 против сборных Андорры и Фарерских островов и вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных.

Теперь на счету Роналду 66 голов в 135 играх за сборную. Еще три гола португальцу нужно забить, чтобы подняться на четвертое место.

Лучшие бомбардиры европейских сборных за всю историю

1. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола (89 матчей)

2. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 (68)

3. Мирослав Клозе (Германия) – 71 (137)

4. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 (62)

5. Робби Кин (Ирландия) – 68 (146)

6. Криштиану Роналду (Португалия) – 66 (135)

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 (116)

8. Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 (68)

9. Давид Вилья (Испания) – 59 (97)

10. Ян Коллер (Чехия) – 55 (91)

Добавим, что лучшим бомбардиром национальной сборной в истории мирового футбола является иранец Али Даеи, на счету которого 109 голов в 149 матчах.

Напомним, по ходу Евро-2016 Роналду установил два рекорда чемпионатов Европы.