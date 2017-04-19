Роналду стал первым автором 100 голов в Лиге чемпионов

Португалец стал героем матча с "Баварией".

Роналду трижды отличился в воротах "Баварии" twitter.com/ChampionsLeague

Вчера, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором(4:2) и оформил путевку в следующую стадию турнира. Роналду в этом поединке установил исторический рекорд.

Лидер мадридцев записал на свой счет хет-трик, став первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов. Ближайший преследователь Роналду - нападающий "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого пока 94 мяча.

Также Криштиану покорил еще одно достижение, сумев забить 211-й гол на арене "Сантьяго Бернабеу". По этому показателю бомбардир "сливочных" превзошел Альфредо Ди Стефано (210).

Напомним, во втором матче дня "Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и также вышел в полуфинал.