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Роналду стал первым автором 100 голов в Лиге чемпионов

19 апреля в 09:11

Португалец стал героем матча с "Баварией".

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Роналду трижды отличился в воротах "Баварии"
twitter.com/ChampionsLeague
Вчера, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" повторно обыграл мюнхенскую "Баварию" (4:2) и оформил путевку в следующую стадию турнира. Роналду в этом поединке установил исторический рекорд.

Лидер мадридцев записал на свой счет хет-трик, став первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов. Ближайший преследователь Роналду - нападающий "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого пока 94 мяча.

Также Криштиану покорил еще одно достижение, сумев забить 211-й гол на арене "Сантьяго Бернабеу". По этому показателю бомбардир "сливочных" превзошел Альфредо Ди Стефано (210).

Читайте также: "Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Напомним, во втором матче дня "Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и также вышел в полуфинал.

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Роналду Бавария Реал Лига чемпионов
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