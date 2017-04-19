Роналду стал первым автором 100 голов в Лиге чемпионов

Португалец стал героем матча с "Баварией".
Лидер мадридцев записал на свой счет хет-трик, став первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов. Ближайший преследователь Роналду - нападающий "Барселоны" Лионель Месси, в активе которого пока 94 мяча.
Также Криштиану покорил еще одно достижение, сумев забить 211-й гол на арене "Сантьяго Бернабеу". По этому показателю бомбардир "сливочных" превзошел Альфредо Ди Стефано (210).
Напомним, во втором матче дня "Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и также вышел в полуфинал.ZN.UA