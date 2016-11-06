Роналду продлил контракт с "Реалом"

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Португалец продолжит выступления за мадридский клуб.

Роналду останется в "Реале" realmadrid.com

Криштиано Роналду согласился продлить контракт с мадридским "Реалом". О договоренности с игроком сообщает официальный сайт "Реала".

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. К этому моменту Роналду исполнится 36 лет. Сообщается, что подписание соглашения состоится на официальной пресс-конференции, которая пройдет завтра, 7 ноября.

Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 94 миллиона евро. С мадридским клубом португалец один раз выигрывал чемпионат Испании и два раза - Кубок Испании, дважды - Лигу чемпионов, а также по одному Суперкубку Испании и Суперкубку УЕФА. Читайте также: Роналду признан лучшим футболистом Европы прошлого сезона

Напомним, букмекеры считают Роналду главным фаворитом на "Золотой мяч" по итогам 2016 года.