Роналду продлил контракт с "Реалом"

Португалец продолжит выступления за мадридский клуб.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. К этому моменту Роналду исполнится 36 лет. Сообщается, что подписание соглашения состоится на официальной пресс-конференции, которая пройдет завтра, 7 ноября.
Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 94 миллиона евро. С мадридским клубом португалец один раз выигрывал чемпионат Испании и два раза - Кубок Испании, дважды - Лигу чемпионов, а также по одному Суперкубку Испании и Суперкубку УЕФА.
Напомним, букмекеры считают Роналду главным фаворитом на "Золотой мяч" по итогам 2016 года.Real Madrid