Роналду признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона

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Португалец получил награду по итогам голосования читателей авторитетных изданий.

Роналду помог "Реалу" выиграть ЛЧ Real Madrid Криштиано Роналду получил награду лучшему игроку Лиги чемпионов сезона 2015-2016 по итогам голосования читателей испанского издания Marca, а также итальянской La Gazzetta dello Sport.

31-летний португалец, напомним, выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, обыграв в финале мадридский "Атлетико". (1:1 и 5:3 в серии пенальти). При этом Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 16 голов в 12 матчах.

"Моя мотивация - продолжать творить историю в лучшем клубе мира", - подчеркнул Роналду, получая награду. Читайте также: "Лестер", Роналду, Чех и Джокович попали в Книгу рекордов Гиннесса

Напомним, ранее УЕФА признал Роналду лучшим игроком Европы по итогам прошлого сезона.