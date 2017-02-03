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Роналду опередил Месси в списке самых богатых спортсменов мира - Forbes

3 февраля в 11:51

Звезды футбола зарабатывают больше всех.

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Роналду заработал в 2016-м больше всех
Real Madrid
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. В тройку вошли лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а также звезда НБА ЛеБрон Джеймс.

Роналду за прошлый год сумел заработать 56 миллионов долларов в качестве выплат "Реала", а также 32 миллиона - благодаря рекламным контрактам. Месси остался вторым с суммой 81,4 млн (53,4 + 28), а Джеймс заработал 77,2 млн (23,2 + 54). Украинцев в топ-100 нет.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2016 года:

1. Криштиану Роналду ("Реал") - 88 млн

2. Лионель Месси ("Барселона") - 81,4 млн

3. ЛеБрон Джеймс (НБА) - 77,2 млн

4. Роджер Федерер (теннис) - 67,8 млн

5. Кевин Дюрант (НБА) - 56,2 млн

6. Новак Джокович (теннис) - 55,8 млн

7. Кэм Ньютон (американский футбол) - 53,1 млн

8. Фил Микельсон (гольф) - 52,9 млн

9. Джордан Спит (гольф) - 52,8 млн

10. Коби Брайант (НБА) - 50 млн.

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Напомним, ранее сообщалось, что самым дорогим футболистом мира является нападающий "Барселоны" Неймар.

По материалам: Forbes.com
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Тэги Роналду Месси футбол теннис Федерер Джеймс НБА
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