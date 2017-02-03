Роналду опередил Месси в списке самых богатых спортсменов мира - Forbes

Звезды футбола зарабатывают больше всех.
Роналду за прошлый год сумел заработать 56 миллионов долларов в качестве выплат "Реала", а также 32 миллиона - благодаря рекламным контрактам. Месси остался вторым с суммой 81,4 млн (53,4 + 28), а Джеймс заработал 77,2 млн (23,2 + 54). Украинцев в топ-100 нет.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2016 года:
1. Криштиану Роналду ("Реал") - 88 млн
2. Лионель Месси ("Барселона") - 81,4 млн
3. ЛеБрон Джеймс (НБА) - 77,2 млн
4. Роджер Федерер (теннис) - 67,8 млн
5. Кевин Дюрант (НБА) - 56,2 млн
6. Новак Джокович (теннис) - 55,8 млн
7. Кэм Ньютон (американский футбол) - 53,1 млн
8. Фил Микельсон (гольф) - 52,9 млн
9. Джордан Спит (гольф) - 52,8 млн
10. Коби Брайант (НБА) - 50 млн.
Напомним, ранее сообщалось, что самым дорогим футболистом мира является нападающий "Барселоны" Неймар.Forbes.com