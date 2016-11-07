Роналду хочет играть в футбол еще десять лет

Португальский футболист прокомментировал подписание контракта с "Реалом".

Роналду не будет играть в "Реале" "вечно" Real Madrid

Криштиано Роналду прокомментировал подписание нового контракта с мадридским "Реалом" , который рассчитан до 2021 года. Португалец заявил, что это не последний контракт в его жизни.

"Я счастлив в "Реале" и я хочу оставаться здесь. Но это не последний контракт в моей футбольной карьере. Хочу играть до 41 года. Я встретил Ди Стефано, и он сказал: "Продолжай в том же духе, чемпион, ты величайший".

Во мне еще осталось 10 лет футбольной карьеры. Но не могу утверждать, что буду выступать за "Реал" до сорока лет, я не могу играть здесь вечно", - сказал Роналду.

Напомним, 31-летний Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 94 миллиона евро. Читайте также: Роналду вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных

В этом году букмекеры считают Роналду главным фаворитом на "Золотой мяч".