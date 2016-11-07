Роналду хочет играть в футбол еще десять лет

Португальский футболист прокомментировал подписание контракта с "Реалом".
"Я счастлив в "Реале" и я хочу оставаться здесь. Но это не последний контракт в моей футбольной карьере. Хочу играть до 41 года. Я встретил Ди Стефано, и он сказал: "Продолжай в том же духе, чемпион, ты величайший".
Во мне еще осталось 10 лет футбольной карьеры. Но не могу утверждать, что буду выступать за "Реал" до сорока лет, я не могу играть здесь вечно", - сказал Роналду.
Напомним, 31-летний Роналду перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 94 миллиона евро.
В этом году букмекеры считают Роналду главным фаворитом на "Золотой мяч".football-espana.net