Роналду, Гризманн и Месси номинированы на звание игрока года по версии ФИФА

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В вечный спор Роналду и Месси вмешался Антуан Гризманн.

Роналду, Месси и Гризманн узнают имя победителя 9 января

ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему игроку 2016 года. В шорт-лист попали форвард "Реала", нападающий "Барселоны" Лионель Месси и страйкер мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Также стала известна тройка претендентов на приз имени Пушкаша, который вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.

В нее вошли: бразильский полузащитник "Коринтианса" Марлоне, венесуэлка Данюшка Родригес и малайзийский полузащитник Мохда Фаиза Субри из "Пенанга".

ФИФА назвала и трех кандидатов на звание тренер года. Ими стали коуч сборной Португалии и победитель Евро-2016 Фернанду Сантуш, наставник "Реала" и победитель ЛЧ-2016 Зинедин Зидан, а также тренер "Лестера" и чемпиона Англии-2016 Клаудио Раньери.

Вручение призов пройдет на церемонии ФИФА в Цюрихе 9 января 2017 года.