Роналду, Гризманн и Месси номинированы на звание игрока года по версии ФИФА

В вечный спор Роналду и Месси вмешался Антуан Гризманн.
Также стала известна тройка претендентов на приз имени Пушкаша, который вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.
В нее вошли: бразильский полузащитник "Коринтианса" Марлоне, венесуэлка Данюшка Родригес и малайзийский полузащитник Мохда Фаиза Субри из "Пенанга".
ФИФА назвала и трех кандидатов на звание тренер года. Ими стали коуч сборной Португалии и победитель Евро-2016 Фернанду Сантуш, наставник "Реала" и победитель ЛЧ-2016 Зинедин Зидан, а также тренер "Лестера" и чемпиона Англии-2016 Клаудио Раньери.
Вручение призов пройдет на церемонии ФИФА в Цюрихе 9 января 2017 года.fifa.com