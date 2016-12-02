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Роналду, Гризманн и Месси номинированы на звание игрока года по версии ФИФА

2 декабря в 19:00

В вечный спор Роналду и Месси вмешался Антуан Гризманн.

 

Роналду и Месси
Роналду, Месси и Гризманн узнают имя победителя 9 января
ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему игроку 2016 года. В шорт-лист попали форвард "Реала" Криштиану Роналду, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и страйкер мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Также стала известна тройка претендентов на приз имени Пушкаша, который вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.

В нее вошли: бразильский полузащитник "Коринтианса" Марлоне, венесуэлка Данюшка Родригес и малайзийский полузащитник Мохда Фаиза Субри из "Пенанга".

ФИФА назвала и трех кандидатов на звание тренер года. Ими стали коуч сборной Португалии и победитель Евро-2016 Фернанду Сантуш, наставник "Реала" и победитель ЛЧ-2016 Зинедин Зидан, а также тренер "Лестера" и чемпиона Англии-2016 Клаудио Раньери.

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Вручение призов пройдет на церемонии ФИФА в Цюрихе 9 января 2017 года.

По материалам: fifa.com
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Тэги Роналду ФИФА Месси
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