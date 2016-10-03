Ризатдинова - лучшая спортсменка сентября в Украине

Украинская гимнастка стала лучшей по итогам прошлого месяца.

Ризатдинова стала лучшей в сентябре НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины призналлучшей спортсменкой страны по итогам сентября.

За первый месяц осени Ризатдинова отметилась достижениями на соревнованиях неофициального клубного чемпионата мира "Aeon Сup-2016", который проходил в Токио. В столице следующей Олимпиады украинка заняла второе место в индивидуальном многоборье, а также вместе с Викторией Мазур и Еленой Дьяченко стала третьей в командном первенстве.

Стоит отметить, что лучшим тренером страны признана Ирина Блохина, которая работает с Ризатдиновой.

Лучшим спортсменом олимпийского августа в восьмой раз в карьере был признан лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Напомним, на Олимпиаде в Рио Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль.