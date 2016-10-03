Топ Новости
<
>

Ризатдинова - лучшая спортсменка сентября в Украине

3 октября в 15:15

Украинская гимнастка стала лучшей по итогам прошлого месяца.

Ризатдинова
Ризатдинова стала лучшей в сентябре
НОК Украины
Национальный олимпийский комитет Украины признал художественную гимнастку Анну Ризатдинову лучшей спортсменкой страны по итогам сентября.

За первый месяц осени Ризатдинова отметилась достижениями на соревнованиях неофициального клубного чемпионата мира "Aeon Сup-2016", который проходил в Токио. В столице следующей Олимпиады украинка заняла второе место в индивидуальном многоборье, а также вместе с Викторией Мазур и Еленой Дьяченко стала третьей в командном первенстве.

Стоит отметить, что лучшим тренером страны признана Ирина Блохина, которая работает с Ризатдиновой.

Лучшим спортсменом олимпийского августа в восьмой раз в карьере был признан лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Читайте также: Украинка Ризатдинова завоевала "бронзу" Олимпиады в художественной гимнастике

Напомним, на Олимпиаде в Рио Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль.

По материалам: НОК Украины
Читайте также
Тэги Ризатдинова сентябрь НОК Верняев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.94
EUR 28.95
Последние новости