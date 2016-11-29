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Ригондо вызвал на бой Ломаченко

29 ноября в 21:22

Кубинец готов вести переговоры с украинским чемпионом.

Ригондо
Гильермо Ригондо - потенциальный соперник Ломаченко
BoxingScene
Кубинский суперчемпион по версии WBA во 2-м легчайшем весе Гильермо Ригондо (17-0, 11 KO) хочет выйти на ринг против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (7-1, 5 КО).

Об этом боксер написал на своей официальной странице в Twitter:

"Мы с Ломаченко являемся чемпионами, это правда. Но между нами есть одно важное отличие - только я являюсь непобежденным. Готов драться в договорном весе. Если хочешь испортить мою запись, то приходи и попробуй сделать это".

Ригондо выступает в весовой категории до 55 кг, тогда как Ломаченко перешел из первого (57 кг) во второй полулегкий вес (до 59 кг), что является главной преградой для организации поединка, но кубинец ясно дал понять, что готов идти на уступки в этом вопросе.

В ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса. Ригондо в последний раз боксировал в июле, когда досрочно победил британца Джеймса Диккенса.

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Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Ломаченко в следующем году планирует провести 3-4 боя.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Ригондо Ломаченко бокс бой
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