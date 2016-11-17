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Результаты двух украинских призеров Олимпиады-2008 аннулированы из-за допинга

17 ноября в 20:44

Наталья Давыдова и Денис Юрченко принимали запрещенный туринабол.

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Юрченко в Пекине выиграл "бронзу"
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал список шестнадцати спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2008, результаты которых аннулированы из-за употребления допинга.

В допинг-пробах атлетов в ходе повторной проверки были обнаружены запрещенные препараты. Решения о сроках дисквалификаций спортсменов вынесут международные федерации по каждому виду спорта.

В списке МОК есть и три украинца. Это бронзовый призер ОИ-2008 в прыжках с шестом Денис Юрченко, обладательница "бронзы" в тяжелой атлетике Наталья Давыдова, а также легкоатлетка Вита Паламар, которая в прыжках в высоту заняла в Пекине пятое место.

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Напомним, ранее украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка была лишена "серебра" Олимпиады-2008.

По материалам: МОК
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Тэги Юрченко Давыдова Паламар Олимпиада
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