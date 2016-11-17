Результаты двух украинских призеров Олимпиады-2008 аннулированы из-за допинга

Наталья Давыдова и Денис Юрченко принимали запрещенный туринабол.

Юрченко в Пекине выиграл "бронзу" Олимпиаде-2008, результаты которых аннулированы из-за употребления допинга.

В допинг-пробах атлетов в ходе повторной проверки были обнаружены запрещенные препараты. Решения о сроках дисквалификаций спортсменов вынесут международные федерации по каждому виду спорта.

В списке МОК есть и три украинца. Это бронзовый призер ОИ-2008 в прыжках с шестом Денис Юрченко, обладательница "бронзы" в тяжелой атлетике Наталья Давыдова, а также легкоатлетка Вита Паламар, которая в прыжках в высоту заняла в Пекине пятое место. Читайте также: У украинского спортсмена отобрали медаль Олимпиады-2012 из-за допинга

Напомним, ранее украинская тяжелоатлетка Ольга Коробка была лишена "серебра" Олимпиады-2008.