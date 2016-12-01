Реванш с Усиком является главной целью Гловацки

Польский тяжеловес хочет провести второй бой против украинца.

Гловацки хочет вернуть свой титул K2 Promotions

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Кшиштоф Гловацки (26-1, 16 KO) стремится провести реванш против украинца Александра Усика (10-0, 9 КО).

Усик нанес поляку первое поражение в карьере и отобрал у него титул чемпиона мира по верси WBO. В контракте на бой не было пункта о реванше, но Гловацки все равно надеется получить второй шанс.

"Посмотрим, что будет дальше, но больше всего я хотел бы провести бой с Усиком за пояс WBO. Я хотел бы реванша с Усиком. Надеюсь, что весной я вернусь в поединке против сильного оппонента, победа над которым позволит мне подняться в рейтингах", - сказал Гловацки.

Напомним, первый бой состоялся 17 сентября. Украинский боксер впервые в профессиональном боксе прошел всю дистанцию, действуя очень уверенно и доминируя по ходу боя. Поединок в итоге продлился все двенадцать раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей - 119:109, 117:111 и 117:111.

Свой следующий бой Усик проведет 17 декабря в американском Инглвуде против южноафриканца Табисо Мчуну. Это будет первая защита пояса для украинца.