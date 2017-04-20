Реванш Ломаченко – Салидо планируется в конце июля или начале августа – промоутер

Украинец получит шанс на реванш.

Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году BoxingScene

ПромоутерБоб Арум рассказал об организации реванша против Орландо Салидо.

"Мы провели плодотворные переговоры с Фернандо Бельтраном из Zanfer Promotions и советником Салидо Шоном Гиббонсом , они заинтересованы в поединке.

Салидо в мае ждет бой в Мексике, а затем в конце июля или в начале августа мы планируем организовать реванш с Ломаченко. Бой может пройти в Чикаго или Лос-Анджелесе", – сказал Арум.

Напомним, первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для Ломаченко пока единственным поражением в его карьере.

В своем последнем бою Ломаченко побил Сосу и защитил титул чемпиона мира. В андеркарте поединка победы одержали еще два украинца - Александр Усик, который защитил свой пояс, и Александр Гвоздик.

Ранее бой Ломаченко стал самым рейтинговым в 2017 году на американском ТВ.