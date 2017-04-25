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Реванш Ломаченко и Салидо утвержден - Арум

25 апреля в 13:27

Промоутер сообщил о договоренности с командой мексиканца.

Ломаченко
Ломаченко во второй раз выйдет на ринг против Салидо
facebook.com/VasylLomachenko
Промоутер украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) Боб Арум заявил об успешных переговорах по реваншу против Орландо Салидо.

"Следующий бой Ломаченко состоится летом против Орландо Салидо. Мы пришли к соглашению. Василий очень рад вновь выйти на ринг против Салидо", - сказал Арум.

Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для украинца пока единственным поражением в его карьере.

В своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинец Максим Бурсак проиграл мексиканцу Хильберто Рамиресу и не смог стать чемпионом мира.

По материалам: apostrophe.com.ua
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Тэги бокс бой Ломаченко Рамирес
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