Реванш Ломаченко и Салидо утвержден - Арум

Промоутер сообщил о договоренности с командой мексиканца.
"Следующий бой Ломаченко состоится летом против Орландо Салидо. Мы пришли к соглашению. Василий очень рад вновь выйти на ринг против Салидо", - сказал Арум.
Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для украинца пока единственным поражением в его карьере.
В своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Напомним, ранее сообщалось, что украинец Максим Бурсак проиграл мексиканцу Хильберто Рамиресу и не смог стать чемпионом мира.apostrophe.com.ua