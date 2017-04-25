Реванш Ломаченко и Салидо утвержден - Арум

Промоутер сообщил о договоренности с командой мексиканца.

Ломаченко во второй раз выйдет на ринг против Салидо facebook.com/VasylLomachenko

Промоутер украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) Боб Арум заявил об успешных переговорах по

"Следующий бой Ломаченко состоится летом против Орландо Салидо. Мы пришли к соглашению. Василий очень рад вновь выйти на ринг против Салидо", - сказал Арум.

Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для украинца пока единственным поражением в его карьере.

В своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Максим Бурсак проиграл мексиканцу Хильберто Рамиресу и не смог стать чемпионом мира.