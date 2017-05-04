Реванш Джошуа и Кличко может пройти в Китае

Британский боксер хочет проводить поединки за максимально доступные гонорары.

Джошуа намерен открывать китайский рынок facebook.com/KlitschkoOfficial

Чемпион мира по версиям IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе(19-0, 19 КО) готов провести второй бой с украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) за пределами Великобритании. Об этом заявил промоутер боксера Эдди Хирн.

"Тяжело стать миллиардером, зарабатывая 10-15 миллионов фунтов за бой. Если Джошуа будет боксировать в США, а его бои будут хорошо продаваться на PPV и в Англии, и в США, то он сможет зарабатывать 30-50 миллионов за бой. У Джошуа есть в запасе 20 поединков.

Для следующего боя Китай более вероятен, чем США. У нас уже были определенные разговоры. Китай - огромный рынок, огромные деньги и большие возможности", - цитирует Хирна Sport Arena со ссылкой на The Sun.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал украинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. Сразу после боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не делал заявлений по этому поводу.

Напомним, ранее Виталий Кличко назвал бой с Джошуа лучшим в карьере брата.