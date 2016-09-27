Ребров заявил, что в Стамбуле "Динамо" устроит "любой положительный результат"

Главный тренер чемпиона Украины надеется, что его подопечные не будут допускать ошибок.

Ребров верит в своих футболистов ФК Динамо

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров и главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш прокомментировали предстоящее противостояние в Лиге чемпионов.

"Несмотря на то, что "Бешикташ" много забивает, турецкий клуб также и достаточно много пропускает. В то же время, это сбалансированная команда - чемпионы страны. Тем не менее, нам нужно думать, прежде всего, о своей игре. Постараемся донести до игроков всю необходимую информацию о сопернике.

Нас устроит любой положительный результат. Мы понимаем, насколько непросто играть в Стамбуле. Важно, чтобы сами ребята завтра раскрепостились и играли в футбол. Я верю в своих футболистов. Главное, чтобы мы показывали игру, свойственную киевскому "Динамо". Конечно, важно при этом и набирать очки", - отметил Ребров.

"В некоторых играх у нас получается продемонстрировать нашу игру, в некоторых - нет. В том же матче с "Олимпиком" были не совсем положительные моменты в нашей игре. Если мы будем допускать такие ошибки и в поединке с "Бешикташем" - у нас не будет шансов завтра", - также подчеркнул главный тренер "Динамо".

Кроме того, Ребров проинформировал, что к матчу готовятся все, кроме Данило Силвы и Гусева. Не полетел с командой и дисквалифицированный Сидорчук.

А главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш выразил уверенность, что на поле будет борьба тактик: "Сразу скажу, что в этом матче, как и всегда, мы будем стараться выиграть. Думаю, завтра предстоит борьба тактик. "Динамо" - сильная команда, в ее составе много игроков национальных сборных. Но наша задача - выйти из группы, и именно этому будут подчинены наши действия на футбольном поле".

Напомним, "Бешикташ" и "Динамо" сыграют 28 сентября. Букмекеры считают хозяев поля фаворитами матча.