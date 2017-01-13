Ребров считает, что Ярмоленко пора уйти из "Динамо"

Наставник киевлян хотел бы увидеть футболиста на другом уровне.
"Я как тренер никогда не откажусь от такого игрока, как Андрей Ярмоленко, ведь он характеризует игру "Динамо" сейчас. Что будет дальше? Я много разговариваю с Андреем, конечно, сейчас его время перейти в хороший европейский клуб. Опять же, я думаю, что он заслужил уходить не бесплатно.
Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, у меня многие тренеры спрашивали о его характере, я всегда давал только положительные характеристики Ярмоленко, ведь я его очень хорошо знаю.
Ситуацию по его трансферу решать только президенту и самому Ярмоленко, но я от этого игрока не откажусь никогда", - сказал Ребров на встрече с болельщиками.
В текущем сезоне на счету Ярмоленко 4 гола и 1 ассист в 14 матчах УПЛ. Также он смог забить 1 мяч и сделать 4 результативных передачи в матчах Лиги чемпионов.
Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.XSport.ua