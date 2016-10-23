Ребров считает, что в "Динамо" нужно менять или игроков, или тренера

Главный тренер киевского клуба заявил, что для выхода из кризиса нужно "работать каждый день на тренировках".

Ребров пока не может вывести команду из кризиса Динамомания

"Как побороть эту черную полосу? Только упорно работать. И, конечно, изменить психологию. Сами ребята должны задуматься, что нужно не только на матчи себя мотивировать, но и на каждую тренировку выходить максимально сконцентрированными. Для чего они выходят на тренировки? Чтобы отработать какие-то моменты, которые понадобятся потом в игре.

Но если кто-то из футболистов потерял мотивацию относительно того, что не касается игры... Я уверен, что каждый хочет играть, но нужно с таким же настроем проводить каждую тренировку. Если они не хотят делать этого, то нужно с ними прощаться. Или прощаться с тренером. Здесь два пути: или оставляем всех игроков и берем нового тренера, или расстаемся с футболистами, которые потеряли мотивацию, которые не хотят прогрессировать каждый день и из которых очень трудно что-то слепить", - сказал Ребров.

"Вы понимаете, что сейчас нет трансферного окна, мы не можем дозаявлять других футболистов. Сейчас мы работаем с теми, кто есть. Конечно, нужно было это делать летом, но этого не произошло. Для того, чтобы выйти из этой черной полосы, нужно работать каждый день на тренировках, думать на футбольном поле и отдавать все силы. Другого выхода нет", - также отметил тренер.

Напомним, "Динамо" потеряло очки во втором кряду матче Премьер-лиги, вновь уступив "Заре" второе место в чемпионате. В последних 10 матчах киевский клуб одержал только две победы.