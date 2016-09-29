Ребров похвалил игроков и отметил болельщиков "Бешикташа"

Наставник "Динамо" удовлетворен результатом матча в Турции.

Реброва устроил результат матча Динамомания

Состоялся второй матч киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором украинцы встречались с турецким "Бешикташем" на выезде.

В первом тайме киевляне выглядели значительно хуже хозяев поля и пропустили гол со штрафного, но после перерыва сумели отыграться благодаря точному удару Цыганкова.

"Каждое очко в Лиге чемпионов - тяжелейшее. Это понимаем и мы, и соперники. В первом тайме было очень тяжело играть при такой атмосфере. Во втором тайме ребята к ней привыкли. К сожалению, пропустили мяч, но я благодарен ребятам за их отдачу, за желание, которое было во втором тайме. Мы не только сравняли счет, но и создавали моменты. Это очень важно, потому что у нас много игроков, которые получают первый опыт в Лиге чемпионов. Это очко очень важно для становления команды. Будем двигаться дальше", - сказал Ребров на пресс-конференции после матча.

"В первом тайме "Бешикташ" играл агрессивно, пытался забить мяч. Когда они забили, то в какой-то мере успокоились. В футболе всегда бывает два разных тайма. Особенно, когда команда на выезде играет вничью и когда проигрывает. Она идет вперед и пытается отыграться. Мы же не говорили команде с первых минут садиться назад. Мы очень хотели атаковать и использовать свободные зоны, но соперник не всегда это позволял. Непросто играть на выезде на таком стадионе".

"Болельщики? Я почувствовал эту атмосферу еще когда играл за "Фенербахче". Когда я был на замене, вышел разминаться и в меня начали бросать камни. Я думал, что здесь это абсолютно нормально, учитывая как здесь поддерживают команду. Сегодня в меня ничего не бросали, но поддержка болельщиков, которая помогала "Бешикташу", чувствовалась".

Напомним, в первом матче группового этапа "Динамо" уступило "Наполи" на "Олимпийском".