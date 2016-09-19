Ребров не уйдет из "Динамо" по собственному желанию

Наставник киевлян намерен продолжить работу с командой и не видит кризиса в коллективе.

Ребров не думает об отставке Динамомания

Вчера, 18 сентября, киевское "Динамо" уступило луганской "Заре" на "Олимпийском" в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

После игры Сергей Ребров дал свой комментарий относительно очередной неудачи, которая после поединка с "Наполи" стала вторым подряд домашним поражением.

"Все очень расстроены результатом матча и игрой. На поле была равная игра. "Заря" потеряла одного нападающего, но организация игру у них осталась та же. Нам приходится непросто. Нужно варьировать на каждой позиции. Ни одного матча в чемпионате мы не сыграли сильнейшим составом. Есть травмы, есть футболисты, которые нас покинули. Ничего страшного. Двигаемся дальше. Это начало чемпионата, надеюсь, дальше будет лучше".

"Не стал был говорить о кризисе в команде. Согласен, мы потерпели три поражения подряд. Но сейчас у нас в команде играет молодежь. Футболисты, которые в прошлом сезоне не получали игровой практики. Но это не кризисное состояние. Я никого ни в чем не виню. В первую очередь - это моя проблема. Но футболистам сейчас непросто играть против организованных команд. В прошлом сезоне мы много забивали на последних минутах, сегодня тоже могли, но не получилось. Проиграли".

Главный тренер столичного гранда дал понять, что не собирается уходить в отставку:

"Мне задачи ставит президент клуба, и он решает, справился я с ними или нет. Моей задачей остается выигрывать все матчи. Я никогда не говорил, что сейчас в Лиге чемпионов мы строим команду. Будем играть на результат и надеюсь, что в следующей игре улучшим качество игры. То же самое и в чемпионате Украины. Будем продолжать работать. Скажет президент: "Извините, до свидания", я возражать не стану, но бороться буду до конца. Ребята верят и стараются, но не всегда все получается".

Напомним, после восьми туров "Динамо" опустилось на третье место и отстает от донецкого "Шахтера" на шесть очков.