Ребров настроен на победу в матче с "Бенфикой"

Киевляне намерены добыть в домашнем поединке первые еврокубковые три очка.
Сергей Ребров хочет, чтобы футболисты реабилитировались после ничьи с "Черноморцем":
"Лига чемпионов - турнир лучших команд Европы. "Бенфика" - лучшая команда в Португалии. Да, поменялись некоторые игроки, но вся структура, вся система осталась той же. В таком турнире сложно загадывать, сколько очков тебе нужно для той или иной цели. Мы играем дома, перед своими болельщиками и должны побеждать".
"Еще непонятно, что лучше перед такими матчами, выиграть или сыграть вничью. Я видел настроение ребят после поражения от "Зари", все хотели реабилитироваться и выиграть. В некоторых матчах мы это сделали. Надеюсь, что все ребята будут в нужном настроении и мы сумеем добиться необходимого результата".
"Возрастные игроки "Бенфики" - это опытные исполнители. Плюс есть масса молодых и быстрых игроков. На все эти моменты мы обращали внимание".
Лидер киевлян Андрей Ярмоленко поддержал главного тренера:
"Сильная сторона многих португальских команд - контроль мяча. "Наполи" тоже хорошо контролирует мяч, но в игре с "Бенфикой" им владели именно португальцы. Но мы хотим показать хорошую игру перед своими болельщиками, добиться результата и добыть три очка".
Напомним, букмекеры считают шансы команд примерно равными, но фаворитом с небольшим отрывом является "Динамо".Sport Arena