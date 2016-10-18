Ребров настроен на победу в матче с "Бенфикой"

Киевляне намерены добыть в домашнем поединке первые еврокубковые три очка.

Ребров отметил опытных игроков соперника football.ua

Завтра, 19 октября, киевское "Динамо" проведет поединок третьего турапротив португальской "Бенфики".

Сергей Ребров хочет, чтобы футболисты реабилитировались после ничьи с "Черноморцем":

"Лига чемпионов - турнир лучших команд Европы. "Бенфика" - лучшая команда в Португалии. Да, поменялись некоторые игроки, но вся структура, вся система осталась той же. В таком турнире сложно загадывать, сколько очков тебе нужно для той или иной цели. Мы играем дома, перед своими болельщиками и должны побеждать".

"Еще непонятно, что лучше перед такими матчами, выиграть или сыграть вничью. Я видел настроение ребят после поражения от "Зари", все хотели реабилитироваться и выиграть. В некоторых матчах мы это сделали. Надеюсь, что все ребята будут в нужном настроении и мы сумеем добиться необходимого результата".

"Возрастные игроки "Бенфики" - это опытные исполнители. Плюс есть масса молодых и быстрых игроков. На все эти моменты мы обращали внимание".

Лидер киевлян Андрей Ярмоленко поддержал главного тренера:

"Сильная сторона многих португальских команд - контроль мяча. "Наполи" тоже хорошо контролирует мяч, но в игре с "Бенфикой" им владели именно португальцы. Но мы хотим показать хорошую игру перед своими болельщиками, добиться результата и добыть три очка".

Напомним, букмекеры считают шансы команд примерно равными, но фаворитом с небольшим отрывом является "Динамо".