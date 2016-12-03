"Реал" вырвал ничью у "Барселоны" в Эль-Класико

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Мадридцы сохранили отрыв от конкурента в турнирной таблице.

"Барселона" не удержала преимущество Real Madrid

Сегодня, 3 декабря, состоялся, в котором "Барселона" на своем поле принимала мадридский "Реал". Каталонцы первыми открыли счет, но в концовке пропустили ответный гол.

С первых минут мадридцы начали более активно идти в атаку, но до перерыва у обеих команд было минимум опасных моментов. Несколько раз в руки вратарю или в защитников пробивали гости, но главных звезд было практически не видно - Лионель Месси и Криштиану Роналду все время находились под плотной опекой.

Первый гол случился неожиданно: на 53-й минуте после подачи со штрафного Суарес выиграл борьбу у защитника и с близкого расстояния пробил головой. Удвоить преимущество "Барселоны" мог Неймар, который расстреливал ворота с нескольких метров, но мяч прошел над перекладиной. "Реал" ближе к концовке матча пошел на штурм ворот каталонцев и добился своего. На 90-й минуте Рамос головой замкнул навес со штраафного от Модрича и спас ничью.

Таким образом, "Реал" имеет в своем активе 34 очка и продолжает опережать "Барселону" на шесть пунктов, лидируя в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Барселона" - "Реал" - 1:1

Голы: Суарес, 53 - Рамос, 90

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Маскерано, Альба, Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Гомеш (Туран, 78), Месси, Суарес, Неймар (Д.Суарес, 88)

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Ковачич (Диас, 86), Васкес, Иско (Каземиро, 66), Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения: Неймар, Суарес, Бускетс, Маскерано - Иско, Карвахаль

Напомним, ранее форвард сборной Украины Артем Кравец помог "Гранаде" обыграть "Севилью".