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"Реал" установил рекорд Лиги чемпионов

19 апреля в 09:47

Мадридцы будут бороться за путевку в финал уже в седьмой раз подряд.

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"Реал" улучшил рекорд "Барселоны"
twitter.com/ChampionsLeague
Вчера, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" повторно обыграл мюнхенскую "Баварию" (4:2) и оформил путевку в следующую стадию турнира.

Этот успех позволил мадридскому клубу превзойти достижение "Барселоны". Для "Реала" это будет уже седьмой подряд выход в полуфинал турнира - на один больше рекорда, который принадлежал каталонцам (2007-2013).

Стоит отметить, что у "Реала" есть шанс выиграть второй титул подряд в Лиге чемпионов и сделать это под руководством Зинедина Зидана.

Читайте также: "Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что лидер "Реала" Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в Лиге чемпионов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Реал Роналду футбол Бавария Лига чемпионов
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