"Реал" установил рекорд Лиги чемпионов

Мадридцы будут бороться за путевку в финал уже в седьмой раз подряд.

"Реал" улучшил рекорд "Барселоны" twitter.com/ChampionsLeague

Вчера, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором(4:2) и оформил путевку в следующую стадию турнира.

Этот успех позволил мадридскому клубу превзойти достижение "Барселоны". Для "Реала" это будет уже седьмой подряд выход в полуфинал турнира - на один больше рекорда, который принадлежал каталонцам (2007-2013).

Стоит отметить, что у "Реала" есть шанс выиграть второй титул подряд в Лиге чемпионов и сделать это под руководством Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что лидер "Реала" Криштиану Роналду первым в истории забил 100 голов в Лиге чемпионов.