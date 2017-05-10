"Реал" стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Команда Зидана на выезде минимально уступила "Атлетико".
Матч на "Висенте Кальдерон" начался с атак хозяев, которые уже к 16-й минуте сумели забить два мяча Навасу. Когда казалось, что все в руках "Атлетико", гости сумели перевести игру от своих ворот, а в концовке тайма еще и забили гол, который и предрешил исход противостояния.
После перерыва игра успокоилась, а активнее уже выглядел "Реал". В дальнейшем моменты забить имели, как игроки "Атлетико", так и игроки "Реала", однако счет первого тайма, так и остался на табло мадридского стадиона.
"Атлетико" – "Реал" – 2:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Сауль, 12, Гризманн, 16 (пен) – Иско, 42
"Атлетико": Облак, Хименес (Партей, 57), Годин, Савич, Луис, Коке (Корреа, 77), Габи, Сауль, Карраско, Гризманн, Торрес (Гамейро, 56)
"Реал": Навас, Данило, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро (Лукас, 78), Модрич, Иско (Мората, 86), Бензема (Асенсио, 76), Роналду
Предупреждения: Савич, Годин, Габи – Данило, Рамос
Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе, Уэльс.
Накануне первым финалистом Лиги чемпионов стал туринский "Ювентус", который в полуфинале прошел французский "Монако".