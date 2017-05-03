"Реал" разгромил "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов

Героем первого матча команд стал Криштиану Роналду.

Роналду стал героем матча Real Madrid

Состоялся первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в которомпринимал "Атлетико" и одержал уверенную победу со счетом 3:0 - все голы на свой счет записал португалец Криштиану Роналду.

"Атлетико" не удалось за весь матч создать видимых проблем обороне хозяев поля - гости нанесли всего один удар в створ ворот и чаще оставались без мяча.

Роналду открыл счет ударом головой на 10-й минуте, а еще дважды поразил ворота Облака после перерыва: на 73-й минуте португалец мощно пробил в дальний угол с линии штрафной, а на последних минутах принял пас с фланга от Васкеса и отправил мяч в сетку с десяти метров. Хет-трик позволил Криштиану закрепиться в статусе лучшего бомбардира в истории плей-офф Лиги чемпионов - 52 гола.

Ответная встреча команд состоится 10 мая.

"Реал" - "Атлетико" - 3:0

Голы: Роналду, 10, 73, 86

"Реал": Навас, Карвахаль (Савич, 46), Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско (Асенсио, 68), Бензема (Васкес, 77), Роналду

"Атлетико": Облак, Л. Эрнандес, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Габи, Феррейра-Карраско (Корреа, 68), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения: Иско - Коке, Сауль, Савич

Напомним, 3 мая состоится первый поединок второго полуфинала между "Монако" и "Ювентусом".