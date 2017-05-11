"Реал" повторил рекорд "Баварии"

Мадридцы забили уже в 61-м матче подряд.

"Реал" не покидает поле без гола в этом году Real Madrid

Вчера, 10 мая, состоялся ответный поединок, в котором мадридский "Реал" уступил "Атлетико со счетом 1:2, но по сумме двух встреч сумел пройти в финал турнира.

При этом мадридская команда забила в 61-м матче подряд во всех турнирах - в последний раз "Реал" не сумел поразить ворота соперника в апреле прошлого года в полуфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:0). Испанский гранд повторил рекорд мюнхенской "Баварии" по продолжительности результативной серии в топ-5 европейских лиг. Немецкий клуб также неизменно забивал в 61-м матче подряд в период с марта 2013 года по апрель 2014-го.

Стоит отметить, что для "Реала" это будет уже 15-й финал Лиги чемпионов в истории.

Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 3 июня 2017 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе, Уэльс.

Ранее первым финалистом Лиги чемпионов стал туринский "Ювентус", который в полуфинале прошел французский "Монако".