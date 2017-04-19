"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридцы забили решающие голы в овертайме.

Роналду оформил хет-трик twitter.com/ChampionsLeague

Состоялся ответный матчмежду мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией" - встреча завершилась победой испанского суперклуба.

"Реал" выиграл первый матч в Германии, поэтому подходил к ответной встрече в статусе фаворита. В первом тайме у обеих команд были возможности забить, но вратари играли надежно - особенно отличился Нойер, на счету которого несколько ярких сэйвов.

Почти сразу после перерыва гости сумели выйти вперед. Каземиро сбил Роббена, за что арбитр назначил пенальти в ворота "Реала" - Левандовски подошел к точки и переиграл вратаря.

На 76-й минуте Роналду сравнял счет после навеса от Каземиро, после чего казалось, что судьба встречи решена, но очень быстро "Реал" забил сам себе, когда Серхио Рамос срезал мяч в свои ворота. "Бавария" повела в счете - 2:1, а матч перешел в овертаймы. При этом немецкая команда осталась в меньшинстве - Видаль был удален за вторую желтую.

Героем встречи стал Криштиану Роналду, который на 105-й минуте сравнял счет точным ударом после заброса от Серхио Рамоса. Окончательно похоронил интригу лидер "Реала" на 110-й минуте, когда отправил мяч в пустые ворота после паса Марсело. Точку поставил Асенсио - 4:2, "Реал" вышел в полуфинал.

"Реал" - "Бавария" - 4:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Роналду, 76, 105, 110, Асенсио, 112 - Левандовски (с пенальти), 53, Рамос, 78 (автогол)

Удаление: Видаль, 84

Напомним, еще одним участником следующей стадии турнира ранее стал мадридский "Атлетико".