Раньше в сборную Украины вызывались люди, не соответствующие ее уровню - Степаненко

Полузащитник "Шахтера" похвалил тренерский штаб сборной и отметил перемены в коллективе.
"Никто не должен играть в команде только потому, что когда-то он был в очень хорошей форме или его фамилию знают на всю страну. Но, к сожалению, при всех тренерах до Андрея Николаевича это в сборной было. По каким-то непонятным причинам, в сборную вызывались те люди, которые не соответствовали ее уровню. Сейчас, если тренер видит, что ты не готов играть за сборную или всем видом показываешь, что не хочешь играть, плохо тренируясь, то тебя в следующий раз в главную команду нашей страны просто не позовут", - сказал Степаненко.
"Сейчас все футболисты, которые присутствуют в сборной, работают и хотят добиваться результата. Все хотят выходить в стартовом составе и у нас очень хорошая атмосфера на тренировках и нет недовольных людей. Нет такого, что тебе дают задание, а ты говоришь, что не будешь этого делать. Это очень важно и это заслуга нашего тренерского штаба".
"Желто-синие", напомним, проведут два матча в ближайшее время - 12 ноября в Одессе против финнов, а 15 ноября в Харькове против сербов.sport.ua