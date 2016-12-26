Раньери является фаворитом в борьбе за звание лучшего тренера 2016 года - букмекеры

Получить награду, по мнению аналитиков, должен главный тренер "Лестера".

Раньери - главный претендент на награду ФИФА twitter.com/UEFAcom_ru

Букмекерские конторы обнародовали коэффициенты на вручение наградылучшему футбольному тренеру по итогам 2016 года.

Аналитики не сомневаются, что лучшим будет признан итальянец Клаудио Раньери, который привел "Лестер" к сенсационному чемпионству в английской Премьер-лиге. Коэффициент на его победу - 1,25.

Вторым идет Фернанду Сантуш - 3,33. Тренер вывел сборную Португалии в финал Евро-2016, где португальцы одержали победу над Францией. Третье место, по мнению букмекеров, у наставника "Реала" Зинедина Зидана - 6,50.

Церемония награждения состоится в Цюрихе 9 января 2017 года.

Напомним, в начале декабря ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему игроку 2016 года.