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Пятеро украинцев сыграют в парном разряде Australian Open

15 января в 16:50

Украинские теннисисты узнали соперников на первом в сезоне турнире Большого шлема в парном разряде.

долгополов
Долгополов является единственным украинцем в основной сетке парного разряда
btu.org.ua
В парном разряде Открытого чемпионата Австралии сыграют представители Украины - четыре девушки и Алекcандр Долгополов.

Долгополов является единственным украинцем в основной сетке парного разряда, а его партнером будет австриец Юрген Мельцер, а их соперниками в первом раунде будет испанский дуэт Фелисиано и Марка Лопесов.

Ольга Савчук будет выступать в дуэте с румынкой Ралукой Олару, с которой ей удалось взять титул в Хобарте. На этот раз противостоять украинке и румынке будут Наоми Осака из Японии и олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

Катерина Бондаренко в первом раунде выйдет на корт вместе с латвийкой Еленой Остапенко против чешки Кристины Плишковой и швейцарки Виктории Голубич.

Сестры Людмила и Надежда Киченок будут полноценным украинским дуэтом и сразятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаквой.

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Ранее стали известны соперники украинских теннисистов в одиночном разряде Australian Open.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Долгополов теннис Киченок Бондаренко
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