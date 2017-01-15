Пятеро украинцев сыграют в парном разряде Australian Open

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинские теннисисты узнали соперников на первом в сезоне турнире Большого шлема в парном разряде.

Долгополов является единственным украинцем в основной сетке парного разряда btu.org.ua

В парном разряде Открытого чемпионата Австралии сыграют представители Украины - четыре девушки и

Долгополов является единственным украинцем в основной сетке парного разряда, а его партнером будет австриец Юрген Мельцер, а их соперниками в первом раунде будет испанский дуэт Фелисиано и Марка Лопесов.

Ольга Савчук будет выступать в дуэте с румынкой Ралукой Олару, с которой ей удалось взять титул в Хобарте. На этот раз противостоять украинке и румынке будут Наоми Осака из Японии и олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико.

Катерина Бондаренко в первом раунде выйдет на корт вместе с латвийкой Еленой Остапенко против чешки Кристины Плишковой и швейцарки Виктории Голубич.

Сестры Людмила и Надежда Киченок будут полноценным украинским дуэтом и сразятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Дельаквой.

Ранее стали известны соперники украинских теннисистов в одиночном разряде Australian Open.