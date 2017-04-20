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Пятеро российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

20 апреля в 10:44

Российские спортсмены употребляли допинг.

Допинг
Все спортсмены дисквалифицированы сроком на два года
XSport.ua
Пятеро российских легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Серебряный призер чемпионата Европы-2014 в толкании ядра Евгения Колодко, чемпионка мира в эстафете 4х400 Антонина Кривошапка, бронзовый призер чемпионата Европы-2012 по метанию молота Анна Булгакова, метательница диска Вера Ганеева и шестовик Дмитрий Стародубцев признали нарушение антидопинговых правил, а именно "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена".

Все спортсмены дисквалифицированы сроком на два года. Напомним, из-за положительной допинг-пробы Кривошапки сборная Украины по эстафете 4х400 получила бронзовую медаль Олимпийских игр-2012.

Одним из самых распространенных запрещенных препаратов в спорте является мельдоний, который был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали допинг-пробы более 300 спортсменов. Среди них было немало представителей России, большая часть которых была впоследствии оправдана.

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Ранее российское правительство убрало мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга, а медики нашли легальную замену данному препарату.

По материалам: XSport.ua
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Тэги спорт допинг Россия легкая атлетика
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