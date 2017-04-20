Пятеро российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

Российские спортсмены употребляли допинг.

Все спортсмены дисквалифицированы сроком на два года XSport.ua

Пятеро российских легкоатлетов добровольно признались в нарушении. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Серебряный призер чемпионата Европы-2014 в толкании ядра Евгения Колодко, чемпионка мира в эстафете 4х400 Антонина Кривошапка, бронзовый призер чемпионата Европы-2012 по метанию молота Анна Булгакова, метательница диска Вера Ганеева и шестовик Дмитрий Стародубцев признали нарушение антидопинговых правил, а именно "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена".

Все спортсмены дисквалифицированы сроком на два года. Напомним, из-за положительной допинг-пробы Кривошапки сборная Украины по эстафете 4х400 получила бронзовую медаль Олимпийских игр-2012.

Одним из самых распространенных запрещенных препаратов в спорте является мельдоний, который был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали допинг-пробы более 300 спортсменов. Среди них было немало представителей России, большая часть которых была впоследствии оправдана.

Ранее российское правительство убрало мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга, а медики нашли легальную замену данному препарату.