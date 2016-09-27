Пятая ракетка Украины Заневская приняла бельгийское гражданство

Уже со следующего года 151-я ракетка мира будет представлять Бельгию.

Заневская считает Бельгию вторым домом womenstennisblog.com

Пятая ракетка Украины Марина Заневская приняла бельгийское гражданство. 23-летняя спортсменка уже со следующего года будет представлять Бельгию.

Заневская с 2008 года занимается в бельгийской академии Жюстин Энен, а потому считает Бельгию своим вторым домом. О своем решении теннисистка рассказала сайту Btu.org.

"Ни для кого не секрет, что я уже давно живу и тренируюсь в Бельгии и считаю её своим вторым домом, когда прилетаю в Брюссельский аэропорт. И вот, спустя почти девять лет, я получила бельгийское гражданство. Если честно, очень трудно представить, что теперь я буду играть под другим цветом флага, нужно будет к этому еще привыкать, но я и вправду счастлива этому событию и благодарна Бельгии за предоставленный мне шанс в жизни.



Конечно, не буду также и скрывать, что мне и грустно, ведь Украина это место, где я родилась, и для меня эта страна будет всегда занимать важное место в моём сердце, и я всегда буду переживать или радоваться за события, которые происходят. Я бы хотела поблагодарить от всего сердца своих любимых украинских фанатов, которые меня поддерживали и болели в течении всех этих лет. Я надеюсь, вы сможете понять мой выбор и порадоваться за меня", - подчеркнула Заневская.

Отметим, что Заневская сможет представлять Бельгию не только на одиночных турнирах, но и в матчах Кубка Федерации. За Украину спортсменка в соревнованиях сборных еще не выступала.