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Пять клубов претендуют на участие в Премьер-лиге

28 ноября в 15:30

Команды из Первой лиги намерены пройти аттестацию для получения допуска в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу.

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"Ильичевец" - главный претендент на повышение
ФК Ильичевец
Пять клубов подали документы на аттестацию для участия в Премьер-лиге следующего сезона - "Ильичевец", "Верес", "Десна", "Гелиос" и "Черкасский Днепр". Об этом сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров.

"Наличие аттестата - обязательное условие повышения в классе. Если "проходное" место займет команда, клуб которого не имеет соответствующего аттестата, право на переход в УПЛ получит следующий в турнирной таблице участник, имеющий заветный "пропуск", - сказал Макаров.

Стоит отметить, что по итогам 20-ти туров Первой лиги в турнирной таблице лидирует "Ильичевец", а вторым идет "Верес".

Согласно регламенту Премьер-лиги, команды Первой лиги, которые по спортивным показателям заняли 1 и 2 места в турнирной таблице, напрямую повышаются в классе при наличии аттестата ФФУ.

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Понижение в классе ждет клубы, которые завершат сезон в Премьер-лиге на 11-м и 12-м местах. По итогам 16-ти туров это "Днепр" и "Карпаты".

По материалам: XSport.ua
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Тэги Премьер-лига футбол Днепр Карпаты ФФУ
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