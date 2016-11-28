Пять клубов претендуют на участие в Премьер-лиге

Команды из Первой лиги намерены пройти аттестацию для получения допуска в элитный дивизион чемпионата Украины по футболу.
"Наличие аттестата - обязательное условие повышения в классе. Если "проходное" место займет команда, клуб которого не имеет соответствующего аттестата, право на переход в УПЛ получит следующий в турнирной таблице участник, имеющий заветный "пропуск", - сказал Макаров.
Стоит отметить, что по итогам 20-ти туров Первой лиги в турнирной таблице лидирует "Ильичевец", а вторым идет "Верес".
Согласно регламенту Премьер-лиги, команды Первой лиги, которые по спортивным показателям заняли 1 и 2 места в турнирной таблице, напрямую повышаются в классе при наличии аттестата ФФУ.
Понижение в классе ждет клубы, которые завершат сезон в Премьер-лиге на 11-м и 12-м местах. По итогам 16-ти туров это "Днепр" и "Карпаты".XSport.ua