Против Инфантино начато новое расследование в УЕФА - СМИ

Нынешний президент организации участвовал в финансовой операции в пользу Словении.

Инфантино снова подозревается в коррупции BBC

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал новое расследование в отношении деятельности нынешнего президента организации. Об этом сообщило норвежское издание Josimar.no.

Речь идет о кредитах 2015 года, которые были выданы Федерации футбола Словении с участием самого Инфантино, который тогда занимал должность генерального секретаря УЕФА. Размер сделки составил 4 миллиона евро, 3,6 из которых пошли на приобретение акций букмекерской конторы Sportna loterija. Это прямо противоречит нормам кодекса этики ФИФА.

При этом ответственность за тот кредит на себя взяли уже бывший президент УЕФА Мишель Платини, Инфантино, а также вице-президент Марио Лефкаритис, финансовый директор Йозеф Коллер и заместитель генсека Теодор Теодоридис. При этом подобные операции должен курировать финансовый отдел.

Стоит отметить, что в прошлом году Федерацией футбола Словении руководил Александер Чеферин, который в итоге был избран новым президентом УЕФА.

Напомним, ранее стало известно, что Инфантино причастен к финансовым операциям через панамские офшоры и сотрудничал с лицами, которые являются участниками коррупционного скандала в ФИФА, однако в итоге чиновник был оправдан.