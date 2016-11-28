Промоутер считает Ломаченко лучшим боксером со времен Мохаммеда Али

Боб Арум готов постоянно смотреть бои украинца.

Арум в восторге от таланта Ломаченко XSport.ua

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает чемпиона мира WBO во втором полулегком весе(7-1, 5 КО) уникальным явлением в мире бокса.

"Он идеален. Я могу смотреть на его выступления каждую неделю. Если вы не любите бокс, то вам все равно должен нравиться стиль, в котором дерется Ломаченко. Он не тот парень, у которого есть только техника, как думают многие. Он тот парень, который убивает на ринге, уходя от ударов соперника и сокрушая его своими".

"Я еще никогда не видел таких бойцов. Все вы помните Али. После Али, я не сравниваю их, просто говорю, что после Али еще не было таких боксеров, как Ломаченко, включая даже Мейвезера. Да, американец очень и очень техничный, но у него нет всего того набора качеств, которые есть у Ломаченко", - сказал Арум.

"Я говорил это еще до боя против Уолтерса, но люди считали, что я преувеличиваю. Но это не так. Я еще никогда не видел ничего подобного. И если вы видели, что произошло в ринге, то понимаете, что такого еще не было никогда ранее. Я имею в виду, что это было действительно магически. Он просто особенный. Вы не можете иметь такую яркую аматорскую карьеру, если не будете особенным. Тем более, если брать во внимание особенности судейства на аматорском уровне".

Напомним, в ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.