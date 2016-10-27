Промоутер Ломаченко хотел бы организовать бой украинца с Пакьяо

Боб Арум заплатил бы за этот поединок "любые деньги".
"Я бы заплатил любые деньги, чтобы увидеть бой Мэнни Пакьяо против Ломаченко. Для меня это был бы грандиозный бой. В любой категории между 135 фунтами (61,235 кг – легкий вес) и 140 фунтами (63,503 – первый полусредний вес). Мэнни легко может сделать 135 фунтов.
Пока я не спрашивал Мэнни о бое с Ломаченко. Но я хотел бы увидеть этот бой. Мне очень нравятся боксеры, которые танцуют в ринге. К таким можно отнести и Ломаченко, и Пакьяо", - сказал Арум.
Напомним, в следующем поединке Ломаченко встретится с ямайским боксером Николасом Уолтерсом. Этот бой состоится 26 ноября.
Пакьяо вернется на ринг 5 ноября. Филиппинец проведет бой против американца Джесси Варгаса.vk.com/ukraineatamanspro