Промоутер Ломаченко хотел бы организовать бой украинца с Пакьяо

Боб Арум заплатил бы за этот поединок "любые деньги".

Ломаченко в следующем бою встретится с Уолтерсом Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хотел бы организовать бой украинца Василия Ломаченко против легендарного Мэнни Пакьяо. Оба боксера представляют Top Rank.

"Я бы заплатил любые деньги, чтобы увидеть бой Мэнни Пакьяо против Ломаченко. Для меня это был бы грандиозный бой. В любой категории между 135 фунтами (61,235 кг – легкий вес) и 140 фунтами (63,503 – первый полусредний вес). Мэнни легко может сделать 135 фунтов.

Пока я не спрашивал Мэнни о бое с Ломаченко. Но я хотел бы увидеть этот бой. Мне очень нравятся боксеры, которые танцуют в ринге. К таким можно отнести и Ломаченко, и Пакьяо", - сказал Арум.

Напомним, в следующем поединке Ломаченко встретится с ямайским боксером Николасом Уолтерсом. Этот бой состоится 26 ноября. Читайте также: Ломаченко победит Уолтерса по очкам - Усик

Пакьяо вернется на ринг 5 ноября. Филиппинец проведет бой против американца Джесси Варгаса.