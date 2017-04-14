Промоутер Джошуа опасается "игр разума" от Кличко

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Эдди Хирн уверен, что ближе к бою ситуация будет накаляться.

Хирн уверен, что Кличко будет вести психологическую игру против Джошуа fightnews.com

Промоутер Эдди Хирн, который представляет обладателя пояса IBF в супертяжелом весе(18-0, 18 КО), уверен, что украинский ветеран Владимир Кличко (64-4, 54 КО) перед боем будет накалять ситуацию психологически.

Джошуа в одном из интервью признался, что мечтает стать миллиардером, после чего Владимир назвал будущего соперника "подражателем" миллиардеров и оставил несколько записей с комментариями по поводу слов британца.

"До самого большого боя в истории британского бокса осталось две недели, а Владимир Кличко решил устроить "игры разума" перед битвой за несколько титулов на Уэмбли. У меня есть ощущение, что Кличко будет накалять ситуацию до максимума в последние дни перед поединком и сделает в этом направлении все, что в его силах. Опыт психологических игр с Фьюри поможет ему попытаться выбить из ритма Энтони", - сказал Хирн.

"Я видел, как Джошуа провел 14 раундов с тремя разными спарринг-партнерами. Он находится в отличном настроении. Да, перед таким серьезным соперником я все равно очень нервничаю, но при этом рад, что мы все организовали".

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

Ранее Владимир Кличко показал, как готовится к бою с Джошуа.