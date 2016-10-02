Промоутер Джошуа хочет организовать бой с Кличко за пояса Фьюри

Сторона британца готова поддержать поединок за четыре титула.

Хирн сообщил, что Джошуа готов к Кличко Sky Sports

Промоутер чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что ему удастся договориться с командойо поединке. При этом на кону может стоять не только один титул Джошуа, но и пояса WBA, WBO и IBO, которыми пока владеет Тайсон Фьюри.

"Уверен, что этот бой надо устроить. В боксе очень важен выбор момента. Бой с Чарльзом Мартином случился раньше времени, и теперь вариант с Кличко тоже. Эти два боя возникли прежде плана, но они доступны. Я всегда говорил Джошуа: "Ты скажешь мне, чтобы мы брали бой с Кличко, когда будешь готов его побить". И он сказал мне устроить бой. Он расслаблен и готов драться с кем угодно.

Наш приоритет - бой с Кличко за все пояса. Как только мы договоримся, в чем я уверен, надо будет пойти к санкционирующим организациям и спросить, хотят ли они поставить на кон титулы. И думаю, большинство будут согласны", - сказал Хирн.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя. Позже появилась информация, что Фьюри может быть лишен всех титулов, так как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин.

Кроме того, немецкие СМИ сообщили, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря, а соперником украинца может стать именно Джошуа.