Прокуратура Франции начала расследование коррупции в ФИФА

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Расследование должно определить французских фигурантов сканадала.

Франция проведет свое расследование деятельности ФИФА fifa.com

Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование. Об этом сообщает Le Monde.

Расследование касается выборов стран, которые будут принимать следующие чемпионаты мира - Россия в 2018 году и Катар в 2022-м. Сотрудники прокуратуры уже посетили Швейцарию, где побеседовали с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером, который проходит по делу в качестве свидетеля.

Главной задачей прокуратуры является выявление коррупционной деятельности со стороны французских чиновников организации.

Напомним, предыдущий президент ФИФА Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет наряду с экс-главой УЕФА Мишелем Платини, который до этого планировал участвовать в выборах президента ФИФА. До сих пор продолжается расследование коррупции в ФИФА, а из главного офиса организации полицией в прошлом году были изъяты документация и электронная база данных.

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