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Прокуратура Франции начала расследование коррупции в ФИФА

28 апреля в 12:10

Расследование должно определить французских фигурантов сканадала.

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Франция проведет свое расследование деятельности ФИФА
fifa.com
Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА. Об этом сообщает Le Monde.

Расследование касается выборов стран, которые будут принимать следующие чемпионаты мира - Россия в 2018 году и Катар в 2022-м. Сотрудники прокуратуры уже посетили Швейцарию, где побеседовали с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером, который проходит по делу в качестве свидетеля.

Главной задачей прокуратуры является выявление коррупционной деятельности со стороны французских чиновников организации.

Напомним, предыдущий президент ФИФА Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет наряду с экс-главой УЕФА Мишелем Платини, который до этого планировал участвовать в выборах президента ФИФА. До сих пор продолжается расследование коррупции в ФИФА, а из главного офиса организации полицией в прошлом году были изъяты документация и электронная база данных.

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Ранее американский сенатор выступил за лишение России ЧМ-2018.

По материалам: Le Monde
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Тэги ФИФА футбол Блаттер Франция
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