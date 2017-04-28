Прокуратура Франции начала расследование коррупции в ФИФА

Расследование должно определить французских фигурантов сканадала.
Расследование касается выборов стран, которые будут принимать следующие чемпионаты мира - Россия в 2018 году и Катар в 2022-м. Сотрудники прокуратуры уже посетили Швейцарию, где побеседовали с экс-президентом ФИФА Зеппом Блаттером, который проходит по делу в качестве свидетеля.
Главной задачей прокуратуры является выявление коррупционной деятельности со стороны французских чиновников организации.
Напомним, предыдущий президент ФИФА Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на 6 лет наряду с экс-главой УЕФА Мишелем Платини, который до этого планировал участвовать в выборах президента ФИФА. До сих пор продолжается расследование коррупции в ФИФА, а из главного офиса организации полицией в прошлом году были изъяты документация и электронная база данных.
Ранее американский сенатор выступил за лишение России ЧМ-2018.Le Monde