Профессиональная футбольная лига представила новый логотип и трофей

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Организация провела масштабный ребрендинг.

Сегодня, 10 февраля, состоялась презентация нового логотипа и трофея Профессиональной футбольной лиги, под эгидой которой проводятся поединки Первой и Второй лиг, а также ряд других соревнований.

Главным элементом нового логотипа стал лев в оформлении из зеленого цвета. Выбор в пользу льва продиктован фактом проведения первого официального футбольного матча в Украине, который состоялся во Львове.

"Футбол за годы Независимости сделал очень много для утверждения Украины в геополитическом пространстве. Наши звезды - наша гордость, кумиры для миллионов детей, которые хотят быть похожими на самых талантливых украинских спортсменов. Путь всех звезд украинского футбола начинался в командах, которые принимали участие в соревнованиях ПФЛ", - гласит заявление представителей организации.

Напомним, прошлым летом новый логотип появился у украинской Премьер-лиги.